Генпрокуратура взялась за лидера киргизской оппозиции

Генеральная прокуратура Киргизии возбудила уголовное дело в отношении лидера парламентской фракции "Республика - Ата Журт" ("Республика - Отчизна") Омурбека Бабанова. Об этом в субботу сообщило главное надзорное ведомство республики, передает РИА Новости.

Уголовное дело возбуждено по статьям "Публичные призывы к свержению конституционной власти" и "Разжигание межнациональной и межрелигиозной вражды", говорится в сообщении. По данным Генпрокуратуры, данное нарушение закона Бабанов допустил во время предвыборной агитации в сентябре нынешнего года, выступая перед избирателями.

Бабанов принимал участие в состоявшихся в Киргизии 15 октября президентских выборах в качестве кандидата. Он занял второе место, набрав около 33,5% голосов. Победу уже в первом туре одержал кандидат от пропрезидентской Социал-демократической партии Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, которого поддержали чуть более 54% граждан республики.