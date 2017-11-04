Персонаж Кевина Спейси решили убрать из «Карточного домика»

Американская компания Netflix, продюсирующая сериал «Карточный домик», решила прекратить сотрудничество с актером Кевином Спейси, обвиненным в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает Variety.

При этом в Netflix уточнили, что продолжат работать с киностудией Media Rights Capital, занимающейся производством сериала, и что они совместно определят дальнейшую судьбу «Карточного домика».

31 октября стало известно, что производство шестого сезона «Карточного домика» заморожено из-за скандала вокруг Спейси, играющего в сериале главную роль. Накануне, в тот же день, Международная телевизионная академия отказалась от вручения ему премии «Эмми» за заслуги в телеиндустрии.

Днем ранее Спейси объявил, что у него были отношения как с женщинами, так и с мужчинами, но что теперь он «выбирает жить - как гей». Причиной каминг-аута стали заявления актера из сериала «Стартрек» Энтони Рэппа, который обвинил звезду в сексуальных домогательствах к нему в 1986 году, когда Рэппу было 14 лет. После этого началось кампания тотального обличительства Спейси в сексуальных домогательствах, насилии и эксгибиционизме.