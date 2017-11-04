Знаковое событие уходящей недели – саммит лидеров Азербайджана, России и Ирана, состоявшийся в Тегеране, вызвал нервную реакцию в Армении. Ведь помимо трехсторонних встреч лидеров, прошли и двусторонние. К примеру, во время переговоров Владимира Путина и Ильхама Алиева, глава российского государства назвал отношения России с Азербайджаном особыми.

В свою очередь президент Ильхам Алиев, как уже сообщал haqqin.az, заявил, что «на очередной встрече с президентом России Владимиром Путиным, изучая повестку дня наших двусторонних отношений, мы обнаружили, что нет ни одного вопроса, который требовал бы своего решения… Мы просто вспомнили достигнутые успехи – результаты нашего сотрудничества в экономической, транспортной, энергетической, политической сферах - и дали указания соответствующим структурам для определения путей дальнейшего развития отношений. То есть это - показатель такого уровня отношений, когда даже на уровне президентов нет каких-то особых вопросов, требующих своего решения», - сказал президент Азербайджана.

В Ереване восприняли произошедшее как удар в спину. И вот уже армянские СМИ начали вновь активно писать о том, что Армения уйдет на запад, а премьер-министр страны Карен Карапетян «угрожает» Москве. В чем же угроза? Оказалось, что армянская правительственная делегация получила приглашение на Давосский экономический форум и (внимание!) все-таки собирается поехать на него.

Фактически, как отмечают армянские СМИ, поездка Карена Карапетяна в Давос станет не только его первым европейским визитом в качестве премьера, но и восстановлением участия Армении в форуме, которое было прекращено несколько лет назад «по непонятным причинам».

«Не стоит исключать, что в Давос Карен Карапетян отправится вместе с Сержем Саркисяном, а может, и с Вигеном Саркисяном. Но это даже хорошо, так как вероятные претенденты в премьеры Армении смогут поупражняться в Швейцарии и попытаться продемонстрировать максимальную адекватность и стремление выбраться из евразийского болота».

Отдельного разговора заслуживает реакция президента Армении Сержа Саргсяна, который в интервью телеканалу «Россия 24» неожиданно заявил, что Армении и России нужно дружить. При этом сделал он это в своеобразной форме, ПРЕДПОЛОЖИВ, что у Армении и России хорошие, теплые отношения.

Дальше – больше. Серж Саргсян, уже в интервью российскому изданию Business FM заявил, что ожидания от Таможенного союза у Армении были больше.

Рассказал он и о грядущем возможном подписании соглашения с ЕС, заявив, что этот документ послужит модернизации армянского общества. Серж Саргсян уточнил, что ничего противоречащего Евразийскому союзу в соглашении с ЕС нет.

«… Конечно, в рамках Евразийского экономического союза что-то решилось, но пока не до конца… Ожидания были больше. Та ситуация, которая сложилась в мировой экономике, в российской, снизила ожидаемый эффект от нашего членства в Евразийском союзе. Но, в любом случае, эффект очевиден», - отметил армянский лидер.

А затем Серж Саргсян признался в том, что экономика Армении зависит от стабильности российского рубля. «…Стабильность рубля является залогом реализации нашей сельскохозяйственной продукции, потому что все-таки договор заключается не всегда в рублях, бизнесмен здесь свою экономику ведет на драмы. И рубль, и драм связаны долларом».

…Об антироссийской риторике в Армении в последние годы не писал только ленивый. Более того, известны противоречия между Ереваном с одной стороны и Астаной с Минском с другой в рамках ОДКБ и ЕАЭС. Доходит до того, что даже российские эксперты в интервью армянским СМИ призывают Ереван наладить отношений с Астаной и Минском. Об этом заявил научный сотрудник Центра исследований Центральной Азии и Кавказа Института востоковедения Российской академии наук Андрей Арешев.

Однако у Еревана на все один ответ: шантаж. Все последние годы Армения угрожает уйти на Запад, если не будут выполнены ее условия. Сейчас вот начали обсуждение саммита Франкофонии в стране (его проведение планируется в 2018 году). «По сути, саммит Франкофонии станет самым крупным мероприятием после независимости Армении – с участием руководителей франкофонных стран мира, многочисленных высокопоставленных делегаций. Предполагается, что в саммите примут участие свыше 100 делегаций и руководители до 50 стран. Это крупное мероприятие, гладкая организация которого должна свидетельствовать о том, что наши госорганы состоялись», - сказал недавно Серж Саргсян. И это, наряду с подписанием соглашения с ЕС – очередной намек Еревана на уход в западную сторону.

Но как же быть с российской военной базой в Армении, российскими пограничниками, охраняющими границу этой страны с Турцией и Ираном? Здесь все просто: в Ереване предлагают вышвырнуть их.

«Допуск чужих войск в страну не прощается», - пишут армянские СМИ, в качестве примера приводя Молдову, правительство которой потребовало вывода российских войск (президент Молдовы Игорь Додон назвал эту инициативу очередным антироссийским демаршем, после чего конституционный суд попытался отстранить его от власти).

Можно вспомнить и недавний визит премьер-министра России Дмитрия Медведева в Армению, который был назван ереванскими экспертами бессмысленной тратой средств. «Наша родина не для того, чтобы русские вытирали о нее свои сапоги». Это – заголовок одного из ереванских сайтов «Первый информационный».