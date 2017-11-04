В среде азербайджанской оппозиции намечается новый раскол, на этот раз по поводу тактики уличных акций. Часть лидеров оппозиционного движения считают, что прежде всего нужно обеспечивать безопасность участников митингов и шествий, а потому настаивают на заявках в соответствующие органы и санкционированном формате мероприятий. Другие же убеждены, что не стоит дожидаться разрешения властей, мол, раз решили протестовать, то, невзирая ни на какие запреты, следует выходить на улицы со своими лозунгами.

Партия «Мусават» под конец нынешней недели избрала второй вариант и призвала свих соратников собраться перед зданием Исполнительной власти Баку, не разрешившей акцию.

Результатом стало лишь задержание нескольких руководителей и активистов «Мусават», так и не успевших озвучить свои требования. Общественности не довелось выяснить – для чего выходили и чего добивались.

Быть не может, чтобы руководство «Мусават» не предвидело такой итог, а значит прежде всего преследовало цель продемонстрировать свою революционность и непокорность, а заодно иметь повод заявить о нарушении в стране демократических прав.

Похоже, на первый план оппозиционной деятельности сегодня выходит забота о собственном имидже, медийности, а не достижение политического результата.

Так, во всяком случае, считает депутат Милли Меджлиса Фазиль Мустафа.

«Нынешний лидер «Мусават» Ариф Гаджилы давно перестал быть интересен СМИ, его никто всерьез не воспринимает, вот он чтобы хоть как-то засветиться, пропиариться, и задумал вывести членов своей партии на улицу. К большому сожалению, к этой авантюре привлекли и заместителя партии Тофика Ягублу, которого недавно усилиями общественности удалось вызволить из заключения.

Неужели эти люди так и не поняли, что в наше время всеобщей коммуникации посредством интернета о своей позиции широким массам можно сообщить через социальные сети. И вовсе не обязательно использовать для этого улицу. За рубежом политики давно превратили свои странички в соцсетях в политическую платформу и имеют сотни тысяч подписчиков. А каких результатов добились нынешние руководители «Мусават»? Неужели они видят свою борьбу лишь в том, чтобы выводить своих сторонников на несанкционированные акции, подвергая их риску ареста. Это все проигрышная тактика. Руководство «Мусават» так и осталось в 90-х годах прошлого века», - убежден депутат.

Ф.Мустафа напоминает, что власти практически всегда предоставляют для акций оппозиции площадь рядом с одной из станций метро.

«Однако руководство «Мусават» знает, что не соберет и сотни людей такие санкционированные митинги, вот и идет на авантюры, подобные сегодняшней. Цель этих так называемых митингов – увидеть о себе хоть несколько строк в СМИ. Но разве стоит их дутая слава слез жен и детей оппозиционеров, которых теперь взяли подстажу?!», - возмущается депутат.