Экс-министр национальной безопасности Эльдар Махмудов вызван в Генпрокуратуру, сообщает haqqin.az со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры Азербайджана.
Новость обновляется.
Экс-министр национальной безопасности Эльдар Махмудов вызван в Генпрокуратуру, сообщает haqqin.az со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры Азербайджана.
Новость обновляется.
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