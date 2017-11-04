Завтра в Баку будет пасмурно

Завтра в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурная погода, в основном без осадков. Утром вероятны локальные туманы и умеренный северо-западный ветер. Температура воздуха на Апшеронском полуострове: ночью - 7 - 10°, днем - 15 - 20°; в Баку: ночью - 7 - 9°, днем - 17 - 19° тепла, сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.
Атмосферное давление повысится с 765-ти до 769 мм ртутного столба.
Относительная влажность: ночью - 70 - 80%, днем – 45 - 50%.
В районах Азербайджана - в основном без осадков. Утром - местами туман. Ветер - западный порывистый.
Температура воздуха: ночью - 5 - 10°, днем - 17 - 22°, в горах: ночью - 0 - 5°, днем - 8 - 13° тепла.