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"Турецкий поток" дошел до границы Турции

 

"Газпром" завершил строительство морских участков "Турецкого потока" на территории России: первая нитка газопровода вошла в исключительную экономическую зону Турции, сообщает South Stream Transport B. V. ("дочка" "Газпрома", которая занимается строительством газопровода. - Ред. ), передает РИА Новости.

"Pioneering Spirit, крупнейшее в мире трубоукладочное и строительное судно, отметило данное событие, уложив в море трубные секции с российским и турецким флагами, символизирующими пересечение границы исключительной экономической зоны между двумя странами", — говорится в сообщении.

Всего "Газпром" уже построил по двум ниткам "Турецкого потока" 448 километров. Как отмечает SST, строительство идет по графику — менее чем за полгода удалось провести почти четвертую часть морского участка. 

Теперь судно Pioneering Spirit продолжит укладку труб до участка берегового примыкания в Турции. Обе нитки газопровода выйдут на сушу недалеко от населенного пункта Кыйыкёй.

Судно Pioneering Spirit компании Allseas укладывает в среднем около четырех километров в день. Причем на этой неделе Allseas установила рекорд, построив 5,15 километра за один день 1 ноября. Глубина Черного моря на границе исключительных экономических зон России и Турции составляет 2171 метр, — это один из самых глубоких участков "Турецкого потока".

"Газпром" сооружает газопровод "Турецкий поток" с мая. Строительство первой нитки, мощностью 15,75 миллиарда кубометров, предполагается закончить в марте будущего года. Она предназначена для поставок газа в Турцию. Вторую нитку той же мощности, по которой газ пойдет в Южную и Юго-Восточную Европу, должны построить в 2019 году. 

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