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Датский министр по иммиграции проехалась по мигрантам на машине видео

 

Автомобиль министра по иммиграции и интеграции Дании Ингер Стойберг сбил женщину-мигрантку. Происшествие попало на видео, которое опубликовал датский телеканал DR.

По данным The Local, инцидент произошел во время визита Стойберг в центр депортации, где содержатся беженцы, которым было отказано в предоставлении убежища. В центр министр приехала для съемок  программы DR. Съемочная группа вместе со Стойберг встретилась только с одной из семей беженцев, чтобы узнать об условиях ее проживания, что вызвало недовольство всех остальных.

Когда обстановка в центре начала накаляться, министра вывели на улицу, где ее тут же окружили около 40 мигрантов, которые пытались помешать ей уехать. Как видно на кадрах, когда Стойберг все-таки удалось сесть в машину, одна из мигранток бросилась на капот, пытаясь задержать автомобиль. Однако машина не остановилась и практически проехала по упавшей женщине.

Как уточнил представитель местной полиции, в результате инцидента беженка «могла немного пострадать».

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