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Боевые стрельбы азербайджанской армии фото

 

Согласно плану боевой подготовки Вооруженных сил Азербайджана, в рамках Концепции Оперативной возможности НАТО в одной из их воинских частей проведены учения с боевой стрельбой, сообщает пресс-служба Минобороны республики.

В ходе учений была оценена степень совместимости оснащения, оборудования, средств связи, уровня знаний английского языка личного состава и других необходимых оперативных навыков мотострелкового подразделения в соответствии со стандартами и требованиями НАТО, а также уровень выполнения тактических задач в составе Объединения Совместных Сил и во время других операций. Выполнены были также упражнения по боевой стрельбе.

 

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