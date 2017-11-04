Подписаться на уведомления
 

Десятки сотрудников ООН обвиняются в сексуальных преступлениях

 

В ООН за три месяца поступило более 30 обвинений в адрес ее сотрудников от предполагаемых жертв сексуальных преступлений. Большинство жалоб касается миротворцев и служб помощи беженцам, передает DW.

Организация Объединенных Наций сообщила о 31 новом обвинении в сексуальном насилии и сексуальной эксплуатации, полученном в адрес ее сотрудников. Эти жалобы поступили в течение трех месяцев, с июля по сентябрь, и касаются событий разной давности, сообщили в пресс-службе Генерального секретаря ООН в Нью-Йорке в пятницу, 3 ноября.

15 обвинений касаются сотрудников Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, 12 - военного персонала миротворческих миссий. Из 31 случая один был подтвержден и 14 стали предметом расследований - остальные находятся в стадии предварительной оценки.

В январе 2017 года ООН ввела новую систему сбора данных об обвинениях в сексуальной эксплуатации и насилии, чтобы повысить уровень своей "прозрачности". Благодаря новому подходу в ООН стали поступать жалобы, касающиеся событий, которые произошли несколько лет назад, сообщили в пресс-службе организации в Нью-Йорке. В указанном 31 случае речь идет как минимум о 24 женщинах и 6 девочках, якобы ставших жертвами сексуальных преступлений со стороны сотрудников ООН. В Центральноафриканской Республике, Южном Судане, Демократической Республике Конго и Гаити с предполагаемыми потерпевшими работают адвокаты ООН.

983 просмотров


Старости
МВД и прокуратура взялись за трамадольную мафию в Баку
МВД и прокуратура взялись за трамадольную мафию в Баку по следам наших выступлений
Наша погода
Сегодня 18° / 11°
5 Ноя 17° / 10°
6 Ноя 17° / 12°
7 Ноя 18° / 13°

Наши деньги
1 USD   =   1.7003 AZN
1 EUR   =   1.9829 AZN
1 RUB   =   0.0292 AZN

Новостная лента

МИД Азербайджана о провокационной передаче греческой службы CNN
Голливуд занялся созданием сериала по "Властелину колец"
«Русский марш» в Москве
Погиб еще один нефтяник
Генерал, который победил Курдистан портрет на фоне побед
СГБ арестовала шпиона Мирюсифа Солтанова эксклюзив
Десятки сотрудников ООН обвиняются в сексуальных преступлениях
Боевые стрельбы азербайджанской армии фото
Датский министр по иммиграции проехалась по мигрантам на машине видео
"Турецкий поток" дошел до границы Турции
Завтра в Баку будет пасмурно
Эльдар Махмудов вызван в Генпрокуратуру эксклюзив; обновлено
Революционность Мусавата и слезы жен депутат Фазиль Мустафа комментирует для haqqin.az
После встречи Алиева и Путина в Ереване снова заговорили о предательстве наш обзор
Персонаж Кевина Спейси решили убрать из «Карточного домика»
Генпрокуратура взялась за лидера киргизской оппозиции
Индийский банкир изнасиловал россиянку
Рассекречены новые документы об убийстве Кеннеди
Бунт в мексиканской тюрьме
Армяне стреляют из крупнокалиберных пулеметов
Путин предложил Алиеву и Роухани вкладывать в Сирию стоит ли?
Трамп уехал, оставив за собой неспокойную страну актуальный комментарий
Если Эльман Рустамов сказал – хорошо, значит будет плохо комментарий эксперта
Трамп поступил, как Ильхам Алиев срочно
США ударили по ИГИЛ в Сомали
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться