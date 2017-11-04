В результате продолжающегося расследования сотрудники Службы государственной безопасности установили, что гражданин Азербайджана Солтанов Мирюсиф Мирмахмуд оглу вывозил граждан за пределы Азербайджана и передавал их в распоряжение иностранных спецслужб. Кроме того, за материальное вознаграждение он осуществлял шпионскую деятельность в интересах иностранных спецслужб, говорится в сообщении Отдела по связям с общественностью СГБ, поступившем в редакцию haqqin.az.

Согласно информации, Мирюсиф Солтанов задержан, ему предъявлено обвинение по статье 274 (Государственная измена) УК Азербайджана. Решением суда в его отношении избрана мера пресечения в виде ареста.

В настоящее время оперативно-следственные мероприятия по делу продолжаются.