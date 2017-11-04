«Русский марш» в Москве

В московском районе Люблино начался «Русский марш», сообщает «Коммерсантъ».
Согласно информации, через 15 минут после заявленного времени начала акции митингующих было не более 300 человек. К 12:30 число их достигло примерно пятисот.
Наряды полиции выставлены были по всему маршруту «Русского марша», обозначенного организаторами: от метро «Люблино» до Перервы, где непосредственно и формировались колонны митингующих.
На перекрестке улиц Перерва и Белореченская были установлены рамки металлодетектеров.
#Москва вход на Русский марш. Тут всех жестко шмонают, поэтому очередь pic.twitter.com/GJOlkS3DH9— Денис Стяжкин (@styazshkin) 4 ноября 2017 г.