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«Русский марш» в Москве

 

В московском районе Люблино начался «Русский марш», сообщает «Коммерсантъ».

Согласно информации, через 15 минут после заявленного времени начала акции митингующих было не более 300 человек. К 12:30 число их достигло примерно пятисот.

Наряды полиции выставлены были по  всему маршруту «Русского марша», обозначенного организаторами: от метро «Люблино» до Перервы, где непосредственно и формировались колонны митингующих.

На перекрестке улиц Перерва и Белореченская были установлены рамки металлодетектеров.

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