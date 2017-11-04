Голливуд занялся созданием сериала по "Властелину колец"

Студия Warner Bros. Television, владеющая авторскими правами на произведения Джона Р.Р.Толкина, и компания Amazon Studios ведут переговоры о создании сериала на основе знаменитого романа писателя "Властелин колец", сообщает The Variety со ссылкой на информированные источники. Пока данный проект находится на ранней стадии разработки, и никаких сроков по его осуществлению не называется.

По данным журналистов, глава Amazon Джефф Безос лично заинтересован в успехе предполагаемой экранизации, так как сам является поклонником жанра фэнтези. Однако, констатирует Tha Variety, сейчас не самый удобный момент для масштабного проекта, учитывая недавние отстранения руководителей подразделений Amazon, включая главу теле- и киностудии AmazonStudios Роя Прайса, в связи с обвинениями в сексуальных домогательствах.

Заинтересованность в сериале по роману Толкина вписывается в новую концепцию Amazon, который намерен отойти от нишевых сериалов и заняться более масштабными проектами, способными заинтересовать более широкую - а возможно, и международную - аудиторию.

Вовлечение в проект Warner Bros. есть показатель потепления отношений между студией и правообладателями, которые лишь в этом году уладили долгий судебный спор о правах на персонажей Толкина и их использовании в онлайновых игровых автоматах. Именно Warner Bros. продюсировала фильмы Питера Джексона "Властелин колец" и "Хоббит".