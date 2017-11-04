МИД Азербайджана о провокационной передаче греческой службы CNN

«Передача греческой службы телеканала CNN, снятая на оккупированных азербайджанских территориях, носит односторонний и предвзятый характер и служит пропаганде незаконного режима, созданного на азербайджанских территориях, оккупированных армянскими вооруженными силами, искажая суть конфликта», - передает Trend заявление главы пресс-службы МИД АР Хикмета Гаджиева.

По его словам, передача была подготовлена по заказу министра обороны Армении на коммерческих условиях и носит характер политической рекламы.

«Нам очень жаль, что греческая служба CNN выполняет пристрастные политические заказы, и наш протест в связи с этим будет передан телеканалу CNN», - сказал Х.Гаджиев.

Совет Безопасности ООН принял резолюции 822 (в 1993 году), 853 (1993), 874 (1993) и 884 (1993) по армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту, в которых осуждается оккупация азербайджанских территорий, подтверждается территориальная целостность, суверенитет и неприкосновенность границ Азербайджана и содержатся требования о немедленном, полном и безоговорочном выводе оккупационных войск со всех захваченных территорий, сказал Х.Гаджиев.

«Вместо того, чтобы, согласно с требованиями международного права, готовить армянский народ к миру, министр обороны Армении в совершенно безграмотной форме пытается объяснить оккупацию Арменией азербайджанских территорий. Также в очень смехотворной форме он искажает резолюции Совета безопасности ООН, пытаясь тем самым обмануть армянский народ и мировое сообщество. Подобная деятельность вредит мирному процессу по урегулированию конфликта», - заявил Х.Гаджиев.

Коснувшись же затронутых министром обороны Армении вопросов относительно Европейского Союза и армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, Хикмет Гаджиев сказал, что ЕС выразил свою конкретную и однозначную позицию в связи с событиями, происходящими в Каталонии.

«Так, необходимо уважать территориальную целостность, суверенитет и неприкосновенность границ государств. Территориальная целостность государств не может быть нарушена вопреки воле народа и центральной власти. В Глобальной стратегии ЕС уважение к территориальной целостности и суверенитету стран - членов ЕС и государств, не состоящих в ЕС, также закреплено в качестве основного принципа. Отличительная черта армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта состоит в том, что Армения, применив силу, оккупировала азербайджанские территории, совершив здесь этническую чистку. В основе армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта лежит факт агрессии и оккупации, схожий с трагедией Европы во время Второй мировой войны. Принятием Хельсинкского заключительного акта в 1975 году еще раз был закреплен принцип неприкосновенности границ и неприемлемости попыток изменения международно признанных границ государств путем применения силы», - сказал Х.Гаджиев.

Отметим, что на днях греческая служба телеканала CNN сняла провокационную передачу на оккупированных азербайджанских территориях с целью пропаганды сепаратистского режима в Карабахе.