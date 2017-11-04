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Конгресс США допросит экс-телохранителя Трампа

 

В спецкомитет по разведке Палаты представителей Конгресса США вызван бывший телохранитель президента США Дональда Трампа Кит Шиллер, пишет Washington Post.

По данным газеты, во вторник, 7 ноября, Шиллеру предстоит ответить на вопросы конгрессменов о его поездке в Москву в 2013 году, о досье на Трампа и отставке экс-главы ФБР Джеймса Коми.

Поводом для проведения допроса стала информация СМИ о том, что сторонники Демократической партии и противники Трампа среди республиканцев в 2015 году, когда миллиардер был кандидатом в президенты, наняли исследовательскую фирму Fusion GPS, возглавляемую Гленном Симпсоном, для составления досье на Трампа, где бы отражались его слабости и скандалы, связанные с бизнесом в недвижимости. В июне 2016 года Симпсон нанял бывшего британского агента МИ-6 Кристофера Стила. В анонимном документе утверждается, что «российские агенты» обладают компрометирующей информацией о Трампе.

В мае Шиллер стал фигурантом еще одного инцидента — издание The Washington Post опубликовало фотографию, на которой изображены Трамп и Шиллер, держащий несколько листов бумаги, на одном из них которых имеется напись: «Джеймс «Бешеный пес» Мэттис» (прозвище главы Пентагона. - Ред.) с номером телефона министра обороны США.

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