Армянская сторона подтвердила информацию о том, что в одной из частей оккупационной армии в Карабахе произошел взрыв, сообщает Новости Армении.

Согласно информации минобороны Армении, около 12 часов 4 ноября в военной части на северо-восточном направлении в Карабахе взорвалась противотанковая граната. В результате взрыва погиб военнослужащий Грант Мангасарян.

По информации армянской стороны, еще несколько военнослужащих получили ранения.

* * * 15:45

4 ноября на оружейном складе воинской части армянской армии, дислоцированной на оккупированных территориях в районе Агдере, произошел мощный взрыв, сообщает Armiya.az.

В результате взрыва был нанесен серьезный ущерб объектам, находящимся как на территории самой воинской части, так и вблизи нее.

По предварительным данным, в результате ЧП погибли 12 человек и многие получили ранения.

На место происшествия прибыли сотрудники соответствующих структур. Проводятся спасательные работы. По факту начато расследование.