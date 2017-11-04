Подписаться на уведомления
 

Взрыв на оружейном складе армянской армии: 12 погибших обновлено 18:09

 

Армянская сторона подтвердила информацию о том, что в одной из частей оккупационной армии в Карабахе произошел взрыв, сообщает Новости Армении.

Согласно информации минобороны Армении, около 12 часов 4 ноября в военной части на северо-восточном направлении в Карабахе взорвалась противотанковая граната. В результате взрыва погиб военнослужащий Грант Мангасарян.

По информации армянской стороны, еще несколько военнослужащих получили ранения.

*  *  * 15:45

4 ноября на оружейном складе воинской части армянской армии, дислоцированной на оккупированных территориях в районе Агдере, произошел мощный взрыв, сообщает Armiya.az.

В результате взрыва был нанесен серьезный ущерб объектам, находящимся как на территории самой воинской части, так и вблизи нее.

По предварительным данным, в результате ЧП погибли 12 человек и многие получили ранения.

На место происшествия прибыли сотрудники соответствующих структур. Проводятся спасательные работы. По факту начато расследование.

4632 просмотров


Старости
МВД и прокуратура взялись за трамадольную мафию в Баку
МВД и прокуратура взялись за трамадольную мафию в Баку по следам наших выступлений
Наша погода
Сегодня 18° / 11°
5 Ноя 17° / 10°
6 Ноя 17° / 12°
7 Ноя 18° / 13°

Наши деньги
1 USD   =   1.7003 AZN
1 EUR   =   1.9829 AZN
1 RUB   =   0.0292 AZN

Новостная лента

Взрыв на оружейном складе армянской армии: 12 погибших обновлено 18:09
В Ираке скончался азербайджанский паломник
Тайная встреча глав МИД Турции и Германии
Дальние бомбардировщики России нанесли групповой удар по террористам
Азербайджанцы не встали в ряды «Русского марша»
Генпрокуратура о незаконной охоте в Национальном парке
Гурбан Гурбанов покидает Исполком АФФА
Конгресс США допросит экс-телохранителя Трампа
МИД Азербайджана о провокационной передаче греческой службы CNN
Голливуд занялся созданием сериала по "Властелину колец"
«Русский марш» в Москве
Погиб еще один нефтяник
Генерал, который победил Курдистан портрет на фоне побед
СГБ арестовала шпиона Мирюсифа Солтанова эксклюзив
Десятки сотрудников ООН обвиняются в сексуальных преступлениях
Боевые стрельбы азербайджанской армии фото
Датский министр по иммиграции проехалась по мигрантам на машине видео
"Турецкий поток" дошел до границы Турции
Завтра в Баку будет пасмурно
Эльдар Махмудов вызван в Генпрокуратуру эксклюзив; обновлено
Революционность Мусавата и слезы жен депутат Фазиль Мустафа комментирует для haqqin.az
После встречи Алиева и Путина в Ереване снова заговорили о предательстве наш обзор
Персонаж Кевина Спейси решили убрать из «Карточного домика»
Генпрокуратура взялась за лидера киргизской оппозиции
Индийский банкир изнасиловал россиянку
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться