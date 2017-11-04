Подписаться на уведомления
 

Генпрокуратура о незаконной охоте в Национальном парке

 

Из Министерства экологии и природных ресурсов в Генеральную прокуратуру республики  поступила информация о том, что на территории Национального парка Шахдаг в Губинском районе имел место факт охоты на бурого медведя, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Было установлено, что 28 октября группа охотников, войдя в преступный сговор, убила в Национальном парке Шахдаг бурого медведя возраста 3 - 3,5 лет, тем самым причинив государству ущерб в размере 1200 манатов.

По факту  Генеральной прокуратурой было возбуждено уголовное дело по ст. 258.3.2 (Незаконная охота группой лиц по предварительному сговору или организованной группой), материалы которого затем поступили  в Управление полиции Губинского района для проведения следствия.

В настоящее время проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия для выявления и привлечения к ответственности виновников преступления.

1943 просмотров


Старости
МВД и прокуратура взялись за трамадольную мафию в Баку
МВД и прокуратура взялись за трамадольную мафию в Баку по следам наших выступлений
Наша погода
Сегодня 18° / 11°
5 Ноя 17° / 10°
6 Ноя 17° / 12°
7 Ноя 18° / 13°

Наши деньги
1 USD   =   1.7003 AZN
1 EUR   =   1.9829 AZN
1 RUB   =   0.0292 AZN

Новостная лента

Взрыв на оружейном складе армянской армии: 12 погибших обновлено 18:09
В Ираке скончался азербайджанский паломник
Тайная встреча глав МИД Турции и Германии
Дальние бомбардировщики России нанесли групповой удар по террористам
Азербайджанцы не встали в ряды «Русского марша»
Генпрокуратура о незаконной охоте в Национальном парке
Гурбан Гурбанов покидает Исполком АФФА
Конгресс США допросит экс-телохранителя Трампа
МИД Азербайджана о провокационной передаче греческой службы CNN
Голливуд занялся созданием сериала по "Властелину колец"
«Русский марш» в Москве
Погиб еще один нефтяник
Генерал, который победил Курдистан портрет на фоне побед
СГБ арестовала шпиона Мирюсифа Солтанова эксклюзив
Десятки сотрудников ООН обвиняются в сексуальных преступлениях
Боевые стрельбы азербайджанской армии фото
Датский министр по иммиграции проехалась по мигрантам на машине видео
"Турецкий поток" дошел до границы Турции
Завтра в Баку будет пасмурно
Эльдар Махмудов вызван в Генпрокуратуру эксклюзив; обновлено
Революционность Мусавата и слезы жен депутат Фазиль Мустафа комментирует для haqqin.az
После встречи Алиева и Путина в Ереване снова заговорили о предательстве наш обзор
Персонаж Кевина Спейси решили убрать из «Карточного домика»
Генпрокуратура взялась за лидера киргизской оппозиции
Индийский банкир изнасиловал россиянку
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться