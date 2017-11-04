Генпрокуратура о незаконной охоте в Национальном парке

Из Министерства экологии и природных ресурсов в Генеральную прокуратуру республики поступила информация о том, что на территории Национального парка Шахдаг в Губинском районе имел место факт охоты на бурого медведя, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Было установлено, что 28 октября группа охотников, войдя в преступный сговор, убила в Национальном парке Шахдаг бурого медведя возраста 3 - 3,5 лет, тем самым причинив государству ущерб в размере 1200 манатов.

По факту Генеральной прокуратурой было возбуждено уголовное дело по ст. 258.3.2 (Незаконная охота группой лиц по предварительному сговору или организованной группой), материалы которого затем поступили в Управление полиции Губинского района для проведения следствия.

В настоящее время проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия для выявления и привлечения к ответственности виновников преступления.