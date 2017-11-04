Азербайджанцы не встали в ряды «Русского марша»

В День народного единства в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и других российских городах состоялись акции российских националистов – «Русский марш».

Как передает haqqin.az cо ссылкой на rmarsh.info, акции проводили: Комитет «Нация и свобода», «Чёрный блок», «Республиканский блок», «Новая правая альтернатива» и другие организации националистического толка. Участники «марша» требовали отставки Путина и его правительства, отмену замещающей миграции, прекращения финансирования Кавказского региона, введения в стране визового режима со странами Центральной Азии и Закавказья, а также права на ношение короткоствольного оружия и пр.

Как передает собкор haqqin.az из Москвы, правые проводят марши с 2006 года. Их акции санкционированы, и в российской столице прошли две демонстрации националистов. Эти шествия проходят вне центральных районов Москвы и в сопровождении плотного кордона полицейских. Поэтому столкновений с кавказцами или каких-то других противоправных действий обычно на них не происходит. В этом году акции эти набрали лишь небольшое количество участников. Дело в том, что многие лидеры националистических организаций сейчас находятся в заключении по статьям о подстрекательстве к экстремизму.

С 2011 года в Москве общественное движение «Наши» стало проводить альтернативные «Русскому маршу» демонстрации, в которых принимают участие представители всех проживающих в Москве национальных общин. Как правило, в этих акциях массово участвуют и представители азербайджанской общины. В этом году азербайджанцы также вышли на улицы Москвы вместе с представителями других народов.