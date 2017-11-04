Дальние бомбардировщики России нанесли групповой удар по террористам

Дальние бомбардировщики Ту-22М3 ВКС России нанесли групповой авиаудар по объектам террористов "Исламского государства" в Сирии, в районе города Абу-Кемаль провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сообщили сегодня в минобороны РФ, передает ТАСС.

"4 ноября 2017 года дальние бомбардировщики Ту-22М3, взлетев с территории России и совершив перелет над территорией Ирака и Ирана, нанесли групповой авиационный удар по объектам террористов в районе города Абу-Кемаль провинции Дейр-эз- Зор", - сказали в ведомстве.

Как уточнили в минобороны, целями поражения стали склады вооружения и боеприпасов террористов, а также командные пункты бандформирований ИГИЛ.