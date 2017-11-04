Тайная встреча глав МИД Турции и Германии

Министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль провел в Анталье встречу с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. Об этом сообщил 4 ноября германский МИД, передает ТАСС.

«Мы встретились в неформальной обстановке, чтобы обсудить двусторонние отношения, в том числе сложные темы, а также ожидания обеих сторон», - приводятся в сообщении слова Габриэля.

На минувшей неделе из следственного изолятора в Стамбуле был отпущен правозащитник Петер Штойдтнер. Позже стало известно, что посредником в сделке выступил экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер.