Подписаться на уведомления
 

Иран обвинил США в отставке премьера Ливана Дипломатический скандал

 

Премьер-министр Ливана Саад Харири принял решение об отставке под давлением США и Саудовской Аравии. Об этом, как сообщило агентство Mehr, заявил в субботу в Тегеране помощник министра иностранных дел Ирана Хосейн Шейхольислам.

"На этот шаг, цель которого - обострение обстановки в Ливане и на Ближнем Востоке, Харири подтолкнули администрация президента США Дональда Трампа и саудовский наследный принц Мухаммед бен Сальман", - указал дипломат.

Глава ливанского правительства объявил, что уходит со своего поста, в субботу, находясь в Эр-Рияде, -  в выступлении, которое транслировалось телеканалами Al Mustaqbal и Al Arabiya. Он сообщил, что над его жизнью нависла угроза. Основной причиной отставки Саад Харири назвал "вмешательство Ирана и его пособников в лице шиитской партии "Хезболлах" во внутренние дела страны".

"Иранцы навязывают Ливану и остальным арабским странам совершившиеся факты, - сказал Харири. - Я отвергаю факты использования "Хезболлах" оружия против сирийского народа. Для меня неприемлемо, чтобы от Ливана исходила угроза региональной безопасности".

Заявление Шейхольислама стало реакцией Тегерана на эти высказывания Харири. Как подчеркнул помощник главы иранского МИД, "отставка ливанского премьера - это ответный ход Вашингтона и Эр-Рияда после поражения в Сирии террористов из группировки "Исламское государство".

По его словам, "это - саудовское решение, направленное на конфронтацию с "Хезболлах". Бойцы этой шиитской партии, которая представлена в коалиционном правительстве Ливана двумя министрами, сражаются на стороне сирийской армии.

1501 просмотров


Старости
МВД и прокуратура взялись за трамадольную мафию в Баку
МВД и прокуратура взялись за трамадольную мафию в Баку по следам наших выступлений
Наша погода
Сегодня 18° / 11°
5 Ноя 17° / 10°
6 Ноя 17° / 12°
7 Ноя 18° / 13°

Наши деньги
1 USD   =   1.7003 AZN
1 EUR   =   1.9829 AZN
1 RUB   =   0.0292 AZN

Новостная лента

На заседании СНГ армянский флаг перепутали с колумбийским фото
В России инвалид расчленил двух женщин и умер
Стамбульская полиция предъявит обвинения брату Ровшана Ленкоранского Он все еще под арестом
Кремль назвал тему возможной встречи Путина и Трампа
Иран обвинил США в отставке премьера Ливана Дипломатический скандал
Взрыв на оружейном складе армянской армии: 12 погибших обновлено 18:09
В Ираке скончался азербайджанский паломник
Тайная встреча глав МИД Турции и Германии
Дальние бомбардировщики России нанесли групповой удар по террористам видео
Азербайджанцы не встали в ряды «Русского марша»
Генпрокуратура о незаконной охоте в Национальном парке
Гурбан Гурбанов покидает Исполком АФФА
Конгресс США допросит экс-телохранителя Трампа
МИД Азербайджана о провокационной передаче греческой службы CNN
Голливуд занялся созданием сериала по "Властелину колец"
«Русский марш» в Москве
Погиб еще один нефтяник
Генерал, который победил Курдистан портрет на фоне побед
СГБ арестовала шпиона Мирюсифа Солтанова эксклюзив
Десятки сотрудников ООН обвиняются в сексуальных преступлениях
Боевые стрельбы азербайджанской армии фото
Датский министр по иммиграции проехалась по мигрантам на машине видео
"Турецкий поток" дошел до границы Турции
Завтра в Баку будет пасмурно
Эльдар Махмудов вызван в Генпрокуратуру эксклюзив; обновлено
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться