Премьер-министр Ливана Саад Харири принял решение об отставке под давлением США и Саудовской Аравии. Об этом, как сообщило агентство Mehr, заявил в субботу в Тегеране помощник министра иностранных дел Ирана Хосейн Шейхольислам.

"На этот шаг, цель которого - обострение обстановки в Ливане и на Ближнем Востоке, Харири подтолкнули администрация президента США Дональда Трампа и саудовский наследный принц Мухаммед бен Сальман", - указал дипломат.

Глава ливанского правительства объявил, что уходит со своего поста, в субботу, находясь в Эр-Рияде, - в выступлении, которое транслировалось телеканалами Al Mustaqbal и Al Arabiya. Он сообщил, что над его жизнью нависла угроза. Основной причиной отставки Саад Харири назвал "вмешательство Ирана и его пособников в лице шиитской партии "Хезболлах" во внутренние дела страны".

"Иранцы навязывают Ливану и остальным арабским странам совершившиеся факты, - сказал Харири. - Я отвергаю факты использования "Хезболлах" оружия против сирийского народа. Для меня неприемлемо, чтобы от Ливана исходила угроза региональной безопасности".

Заявление Шейхольислама стало реакцией Тегерана на эти высказывания Харири. Как подчеркнул помощник главы иранского МИД, "отставка ливанского премьера - это ответный ход Вашингтона и Эр-Рияда после поражения в Сирии террористов из группировки "Исламское государство".

По его словам, "это - саудовское решение, направленное на конфронтацию с "Хезболлах". Бойцы этой шиитской партии, которая представлена в коалиционном правительстве Ливана двумя министрами, сражаются на стороне сирийской армии.