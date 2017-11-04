Кремль назвал тему возможной встречи Путина и Трампа

Можно с большой долей уверенности предположить, что лидеры России и США - Владимир Путин и Дональд Трамп обсудят ситуацию вокруг КНДР в ходе своей встречи, если о таковой будет достигнуто решение, передает РИА Новости высказывание пресс-секретаря российского лидера - Дмитрия Пескова.

"С большой долей уверенности можно предположить", — ответил он на вопрос, обсудят ли Путин и Трамп северокорейскую проблематику в ходе своей гипотетической встречи.

Ранее Песков говорил, что решение об очной встрече лидеров двух стран на саммите АТЭС во Вьетнаме ныне согласовывается.