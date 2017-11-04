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Стамбульская полиция предъявит обвинения брату Ровшана Ленкоранского Он все еще под арестом

Автор: Отдел информации 

Брат убитого «вора в законе» Ровшана Ленкоранского Намик Джаниев до сих пор находится под арестом в Стамбуле. Информация о его освобождении и скорой депортации в Азербайджан, распространенная рядом СМИ, не нашла своего подтверждения.

брат Ровшана Ленкоранского - Намик Джаниев

Напомним, что Намик Джаниев был задержан 2 ноября в ходе спецоперации, проведенной правоохранительными органами Турции в торговом центре Ömür alış-veriş, что в стамбульском районе Бакыр-кей. Группа киллеров из 11 человек, в которую входил и Джаниев, готовила нападение на дом недавно освободившегося из тюрьмы «вора в законе» Лоту Гули. Киллеры намеревались расправиться разом и с ним и с его ближайшим окружением.

О том, что данная атака была тщательная спланирована, свидетельствуют фото, обнаруженные в памяти телефона Джаниева. На них, в частности, запечатлена детальная схема дома Лоту Гули и прилегающей территории.

Полиция безопасности Стамбула (Еmniyet Genel Müdürlüğü) приняла решение об аресте Н.Джаниева. Ему намерены предъявить обвинения в организации покушения на Лоту Гули и его окружение.

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