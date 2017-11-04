В России инвалид расчленил двух женщин и умер

Мужчина, состоящий на учете в психиатрическом диспансере, расправился с двумя женщинами в поселке Кедровка Свердловской области, пишет «Лента.ру».

Злостное убийство совершено было около полудня в магазине возле местной железнодорожной станции. Сразу после того, при его задержании полицией невдалеке от места преступления, изувер скоропостижно скончался.

Как сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, прохожие пытались задержать злоумышленника, вооруженного окровавленным ножом, но обезвредить его удалось лишь наряду ГИБДД, патрулировавшему окрестность. После того как полицейские убрали мужчину с проезжей части, у него случился эпилептический припадок, в ходе которого он скончался еще до приезда на место скорой помощи и оперативников.

Первой жертвой 45-летнего психопата, приехавшего в Кедровку в гости к матери, стала 57-летняя сотрудница железнодорожного магазина «Фортуна». По предварительным данным, убийца отрезал жертве грудь, вырезал ей живот и снял скальп. Вторую жертву, зашедшую в магазин через несколько минут после расправы над первой, он настиг на выходе из магазина, также жестоко убив ее ножом.

На месте работают криминалисты и специалисты СК. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух или более лиц» УК РФ.