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В Сумгаите обезвредили банду грабителей фото; видео

 

В Сумгаите совершено ограбление офиса одной из компаний. Воры украли телевизор, фотоаппарат, два компьютера и два ноутбука, передает телеканал ARB TV.

После того как полиция получила сообщение об ограблении, в Управлении полиции Сумгаита была организована оперативно-следственная группа для расследования этого преступления.

Сотрудники полиции осмотрели место преступления и сняли отпечатки пальцев преступников. В результате розыскных мероприятий в качестве подозреваемых в совершении преступления были задержаны жители Сумгаита Турал Дамироглу, Теймур Мовсумов, Илькин Нагиев и Рауф Джафаров.

В ходе расследования выяснилось, что ограбление организовал Рауф Джафаров, знавший о наличии в офисе сейфа, в котором хранилась крупная сумма денег. Однако преступники так и не смогли вскрыть сейф и ограничились тем, что похитили дорогую технику.

При задержании у подозреваемых было изъято 7 граммов героина.

По факту возбуждено уголовное дело; ведется следствие.

 

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