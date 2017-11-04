В США неизвестный забаррикадировался в магазине и отстреливается от полиции

В субботу в американском городе Биллингс (штат Монтана) вооруженный человек забаррикадировался в магазине и отстреливается от полиции, сообщили местные телеканалы.
Сведений о пострадавших пока нет.
Еще с ночи подозреваемый засел в магазине, вскрыв в него дверь. Полиции до сих пор не удается разрешить инцидент. На месте ЧП присутствуют в том числе специалисты по ведению переговоров.
Ранним утром в районе происшествия раздался взрыв. Сейчас на месте происшествия работают взрывотехники.
Предположительно, подозреваемый проник в магазин для похищения огнестрельного оружия.