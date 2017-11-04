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Белый дом резко ответил на критику Буша в адрес Трампа

 

Белый дом резко отреагировал на критику бывших президентов США Джорджа Буша-старшего и Джорджа Буша-младшего в адрес нынешнего американского лидера Дональда Трампа, передает РИА Новости.

В субботу в СМИ появились сообщения о подготовке к изданию книги американского историка Марка Апгроува "Последние республиканцы", в которой приводятся негативные высказывания в адрес Трампа отца и сына Бушей.

"Если один кандидат в президенты может разрушить политическую партию - это говорит о том наследии, которое на самом деле оставили после себя два предыдущих президента, представлявших ее", — говорится в заявлении Белого дома, которое цитирует газета The Hill.

Как указывается в книге, которая должна поступить в продажу 14 ноября, Джордж Буш-старший во время предвыборной кампании 2016 года назвал Трампа "хвастуном", а младший был убежден, что Трамп не сможет захватить лидерство в президентской гонке.

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