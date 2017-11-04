По аэропорту Эр-Рияда выпустили баллистическую ракету

Йемен запустил баллистическую ракету в сторону аэропорта Эр-Рияда. Об этом сообщает PressTV.
По данным Al Arabiya, саудовским средствам ПВО удалось перехватить ракету. Уточняется, что речь идет о международном аэропорте Король Халид.
В Йемене на протяжении нескольких лет идет гражданская война. Одной из воюющих сторон являются боевое крыло хуситов — шиитское движение «Ансар Аллах» и лояльная бывшему президенту Али Абдалле Салеху часть армии, другой — войска изгнанного ими суннитского президента Абд Раббо Мансура Хади и возглавляемая Саудовской Аравией военная коалиция.