Во Флориде мужчина совершил наезд на полицейских

В американском городе Порт-Орандж (штат Флорида) правоохранители застрелили мужчину, совершившего наезд на одного из стражей порядка и открывшего огонь по его коллегам, передает агентство Associated Press со ссылкой на начальника местного полицейского управления.

Отмечается, что инцидент имел место ночью с пятницы на субботу. Наезд совершил 53-летний Роберт Пауэлл. Пострадавший полицейский получил незначительные травмы.

После этого нападения трое стражей порядка пустились в погоню за Пауэллом и, когда его настигли, тот открыл по ним огонь. Пауэлл был убит в перестрелке. Информации о мотивах его поведения пока не имеется.

Напомним: на этой же неделе, во вторник, выходец из Узбекистана Сайфулло Саипов, находясь за рулем пикапа, целенаправленно задавил в Нью-Йорке восемь человек. Он был ранен и арестован. Следствие считает, что мужчина действовал в интересах террористической группировки "Исламское государство".