Азербайджан победил Венгрию и занимает второе место на Евро

Мужская сборная Азербайджана по шахматам одержала очередную победу на командном чемпионате Европы в Греции.

В 7-м туре наша команда взяла верх над Венгрией – 3:1. Шахрияр Мамедъяров и Теймур Раджабов сыграли вничью со своими соперниками, а Аркадий Найдич и Рауф Мамедов каждый одержали победу.

После 7 туров у Азербайджана 11 очков. Мы занимаем 2-е место, уступая только России, имеющей 12 очков. До завершения чемпионата осталось два тура.

Напомним, что вчера наши шахматисты победили команду Армении – 2,5:1,5.