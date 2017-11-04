Демонстрация курдов в немецком Дюссельдорфе в субботу обернулась столкновениями с полицией и задержаниям, пишет журнал Spiegel.

La policia alemanya ha carregat contra la manifestació de 25.000 kurds a Düsseldorf; hi ha detinguts pic.twitter.com/Gy08BJVAi2 — KurdisCat (@KurdisCat) 4 ноября 2017 г.

Высший административный суд земли Северный Рейн-Вестфалия, столицей которой является Дюссельдорф, накануне заключил, что протестующим запрещено демонстрировать флаги и баннеры с изображением лидера ПКК Абдуллы Оджалана. ПКК была признана террористической организацией в Германии, Евросоюзе и Турции.

Несмотря на запрет, демонстранты вышли на улицы с портретами Оджалана. Как сообщила представительница полиции, власти объявили о завершении демонстрации. После этого протестующие начали забрасывать правоохранителей разными предметами. Полиция в ответ применила слезоточивый газ. Несколько демонстрантов были задержаны, их число не уточняется.

В середине сентября курдская демонстрация прошла в Кельне. В связи с этой акцией посол Германии в Анкаре был вызван в МИД. Турецкое внешнеполитическое ведомство "решительно осудило разрешение, выданное немецкими властями на организацию ответвлением ПКК мероприятия в Кельне 16 сентября и на пропаганду терроризма".