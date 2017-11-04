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Кадыров прокомментировал ситуацию в Каталонии

 

Глава Чечни Рамзан Кадыров в телеграм-канале прокомментировал ситуацию в Каталонии, назвав себя сторонником политической стабильности в «любой стране», пишет «Газета.ру».

Кадыров рассказал о референдуме в Каталонии и назвал его «мирным процессом». При этом он не стал оценивать «законность или незаконность плебисцита».

«И как же на это ответили в Мадриде? Часть министров - под арестом, а лидер Каталонии Карлес Пучдемон и другая группа министров, укрывшиеся в Брюсселе, объявлены в розыск. А как же хваленая западная демократия и право мирным путем выражать свое мнение?» — подчеркнул глава Чечни.

По словам Кадырова, можно привести десятки примеров, когда Запад поддерживал вооруженные формирования в разных странах и «не задумывался, что гибнут тысячи и миллионы человек».

«Это было где-то далеко. А Каталония в сердце Европы, в Испании! И она простым голосованием обожгла испанские власти сильнее, чем война в Афганистане, Сирии, Ливии, Йемене и других концах света. Возможно, теперь придет отрезвление и в западные столицы. Интересно, а разные там правозащитные организации уже объявили задержанных министров политзаключенными?» — добавил он.

Ранее сообщалось, что суд Испании выпустил европейский ордер на арест Пучдемона.

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