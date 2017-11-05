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В Хьюстоне призвали разорвать отношения с Баку не брат, не сват, а так

Автор: Отдел информации 

Джошуа Ньюкамер, член совета директоров Freedom Now (организация базируется в Вашингтоне), и Крис Белл, бывший конгрессмен, опубликовали в газете Houston Chronicle статью, в которой призвали разорвать побратимские отношения между Хьюстоном и Баку.

Очевидно, что инициатива Ньюкамера и Белла является очередным элементом системного давления на Азербайджан, о котором давно говорят эксперты, в том числе и прозападные.

Хьюстон

По мнению авторов статьи, побратимские отношения между Хьюстоном и Баку вредят «хьюстонским ценностям». Американские деятели вновь обвинили правительство Азербайджана в том, что оно якобы заставило «замолчать независимые голоса», и так далее. К примеру, упоминается, что в настоящее время в Азербайджане насчитывается около 120 политических заключенных. Однако при этом Ньюкамер и Белл забывают упомянуть про то, что 70% этих политзаключенных (судя по всему - по списку Лейлы Юнус) – исламские радикалы. Как с такими людьми обращаются в США – напоминать вряд ли стоит.

Между тем Хьюстон и Баку являются городами-побратимами уже более 40 лет, еще со времен СССР. И это при том, что сам Советский Союз в Штатах, с подачи президента Рональда Рейгана, называли «Империей зла». Но даже тогда о том, чтобы отказаться от побратимских отношений с Баку, и речи никакой не шло.

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