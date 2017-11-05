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Габриэле Шнайдер: «Мы ожидаем новых беженцев из Азербайджана» Орхан Алиев будет принимать наших

Автор: Томас Оккупай, Гамбург, спецкор 

27-летний азербайджанец Орхан Алиев будет помогать соотечественникам – мигрантам из Азербайджана адаптироваться в Германии в городе Штадтлон в земле Северный Рейн-Вестфалия, пишет газета Munsterland zeitung.

справа Орхан Алиев

«Начинать жизнь в Германии мне было немного легче, чем другим мигрантам. Я говорю по-английски, знаю турецкий и русский языки», - говорит Орхан Алиев, получивший сертификат о знании немецкого языка А2 в рамках программы Института образования для молодежи и семьи (JFB).

В рамках этого проекта JFB пройдут специальную подготовку волонтеры из числа мигрантов, которые будут помогать адаптироваться в Германии новым беженцам. Волонтеры, которые выучат немецкий язык, будут помогать прибывшим в Германию соотечественникам осваиваться в городе Штадтлоне: где и что можно купить, как найти врача, где записать детей в школу и записаться самому на образовательные или же языковые курсы.  

Автором этого проекта стала Астрид Ленскер, которая считает, что волонтеры из числа мигрантов, сами познавшие различные трудности, на родном языке смогут лучше объяснить прибывающим в Германию соотечественникам местные законы и обычаи и выслушать их проблемы, чем это сделают немецкие специалисты.  

«Каждый из наших волонтеров обладает особыми навыками и знаниями, при помощи которых они смогут помочь своим соотечественникам адаптироваться в Германии», - говорит представитель JFB А.Ленскер.

От этой идеи в восторге Габриэле Шнайдер, отвечающая в Штадтлоне за работу с беженцами.

«Сейчас мы ожидаем новых беженцев из Азербайджана, и очень важно, что теперь у нас есть носитель языка, который значительно упростит нашу работу», - говорит она.

«Да, я очень хочу помочь беженцам», - сказал Орхан Алиев о своем участии в этой волонтерской работе.

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