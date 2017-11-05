В сфере торговли Баку в последнее время прослеживается новая тенденция: массово закрываются дорогие бутики и так же массово открываются магазины подержанной одежды - секонд-хенд. И если раньше такие непритязательные торговые объекты появлялись в основном на окраинах, то теперь они открываются в центре города и даже в торговых центрах.

Впрочем, обычно в период экономического кризиса и роста цен другие магазины теряют своих клиентов, секонд-хенды, напротив, постоянно наращивают свою клиентскую базу. Как уверяют владельцы таких магазинов, основными их покупателями являются малообеспеченные люди. Однако это не так, многие клиенты секонд-хендов вполне обеспеченные люди.

Фарида, продавщица одного из таких магазинов, расположенных у станции метро «Аджеми», говорит, что в основном одежду в их магазине покупают и врачи, и учителя.

«Все думают, что сюда приходят лишь бедняки, но это не так. Я долгие годы работаю в этом магазине и с полной ответственностью хочу сказать, что среди наших клиентов много совсем не нуждающихся в деньгах людей. Порой даже на дорогих внедорожниках приезжают к нам за одеждой. Можете сами в этом убедиться, если проведете некоторое время в нашем магазине», - утверждает она.

Фарида уверяет, что одежда, продающаяся в их магазине, гораздо чище даже новой, так как проходит дезинфекцию, и к ним часто поступают изделия от известных мировых производителей. Продавщица говорит, что их состоятельные клиенты ищут именно брендовую одежду.

«Обеспеченные клиенты стараются найти такую вещь, чтобы ее не было у других, поэтому они и покупают одежду у нас. Несмотря на то, что она подержанная, это дорогие и качественные изделия. Они гораздо лучше китайского ширпотреба, который продается везде», - настивает Фарида.

С наступлением осени в магазинах секонд-хенд в основном продается верхняя одежда: свитера, куртки, пальто, шапки, шарфы. Однако есть здесь и нижнее белье.

«Все нижнее белье, которое продается у нас, - продукция известных марок. Это белье носили голливудские звезды, и пока никто не жаловался на его качество. Ну а если кто-то в чем-то сомневается, то может после покупки еще раз постирать это белье», - говорит продавщица.

Работники секонд-хенда у станции метро «Нариманов», также сообщили, что в последнее время число их клиентов увеличилось.

По словам продавщицы Шаргии Исмаиловой, в их магазин еще до его открытия выстраивается очередь.

«Иногда мы просто мечтаем о том, чтобы клиентов было поменьше. Хотя бы две минуты, чтобы нам передохнуть. Но клиентов бывает столько, что отдыхать не приходится. С раннего утра бывает такой наплыв, что даже прибраться в магазине не успеваем. Раньше нашими клиентами в основном были пожилые необеспеченные женщины, а сейчас никто не стесняется заходить в наш магазин», - рассказала продавщица.

Шаргия сказала, что нее самой уже 15 лет вся одежда - и ее и всей семьи только из секонда.

В бакинских секонд-хендах, в отличие от таких магазинов в других странах, можно купить подержанную одежду в кредит. То есть клиент выбирает одежду, делает первый взнос, и, продавцы убирают эту вещь на склад, чтобы отдать клиенту, когда он принесет недостающую сумму.

Продавщица продемонстрировала нам десятки таких вещей, стоимость которых составляла от 3 до 300 манатов.

Помимо одежды, в магазинах секонд хэнд продается и поношенная обувь. Наше внимание привлек диалог двух мужчин в обувном отделе магазина, где один из них возмущался тем, что ношенные туфли стоят 60 манатов. Однако его собеседник возражал, заявляя, что они того стоят, так как чисто кожаные.

По словам продавцов, поношенную обувь в основном покупают строители и рабочие.

«Я уже 5 лет покупаю у них обувь. Раньше она стоила недорого, но в последнее время цены сильно увеличились. Самые дешевые мужские туфли стоят здесь 40 манатов. Да, обувь качественная, но она же ношенная, почему ее продают так дорого? В прошлом месяце я присмотрел одну пару, которая продавалась за 30 манатов. Так как мне не хватало денег, я отложил покупку на потом. А сейчас прихожу, и эта же обувь стоит уже 40 манатов», - возмущается работающий на Нефтяных Камнях Низами Мамедов.

Однако продавцы успокаивают, мол, здесь каждый может подобрать себе вещи по карману.

«Эти вещи мы привозим из-за заграницы, платим таможенные пошлины. Цены растут повсюду, и мы тоже вынуждены поднимать цены на наш товар», - заявляют владельцы магазинов.

Ну и хотя продавцы секонд-хенд уверят, что их товар качественный и безопасный, эксперты и врачи предупреждают о том, что ношенная одежда может вызывать кожные и иные заболевания.

Председатель Союза свободных потребителей Азербайджана (ССПА) Эюб Гусейнов утверждает, что в наших секонд-хендах продается одежда, которую в Европе выбросывают в мусорку. Эту выброшенную одежду предприниматели и завозят в Азербайджан, потом продают в 20 раз дороже.

«В Европе люди ту одежду, что не носят, доставляют в специальные пункты сбора, где ее утилизируют. К сожалению, наши предприниматели покупают эту одежду на вес, а потом поштучно продают ее у нас в 15-20 раз дороже себестоимости. Вполне возможно, что в такой одежде могут быть различные бактерии и вирусы. Поэтому ее необходимо после покупки еще раз продезинфицировать», - советует Эюб Гусейнов.