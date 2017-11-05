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В Азербайджане появится новый источник коррупции? хотели как лучше, а получится как у нас

Автор: Рашад Рустамов, отдел социума 

Месяц назад в статью 49 Уголовного кодекса Азербайджана добавлен новый вид наказания – «ограничение свободы». В новом тексте статьи говорится, что в случае злостного уклонения от отбывания наказания лицом, осужденным к исправительным работам, суд может заменить неотбытую часть исправительных работ на ограничение свободы или же наказанием в виде лишения свободы на определенный срок.

В прежнем же тексте отмечалось, что в случае злостного уклонения от отбывания наказания лицом, осужденным к исправительным работам, суд может заменить неотбытую часть исправительных работ наказанием в виде лишения свободы на определенный срок.

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Чем была вызвана необходимость таких изменений в законодательстве?

«Мы руководствовались благими целями. Это дополнение было сделано для облегчения наказания. Внесенное в УК изменение позволит заменить лишение свободы простым ограничением свободы, что не будет иметь отношения к Пенитенциарной службе. Решение о замене наказания принимается судом», - сказал haqqin.az  депутат Фазиль Газанфароглу. 

И хотя представление о замене наказания по-прежнему будет вносить Пенитенциарная служба, принятое дополнение будет способствовать облегчению наказания, уверен депутат.

По мнению же адвоката Эльмара Сулейманова такое дополнение обязательно приведет к росту коррупции в Пенитенциарной службе.

«Теперь у чиновников службы появится новый повод, чтобы обирать приговоренных к исправительным работам», - убежден юрист.

Объясняет возможный рост коррупции Э.Сулейманов тем, что приговоры к исправительным работам не исполняются - осужденные к этой мере наказания просто платят взятки сотрудникам службы. «Все будет зависеть от того, как Пенитенциарная служба будет использовать это изменение в законодательство», - отметил он.

«Любые предоставление дискреционных полномочий могут стать источником коррупции», - заявил и правовед Халид Багиров, добавив, что сегодня законы не могут обходиться без дискреционных норм. Правовед не сомневается, что права выбора  между двумя видами наказания неизбежно приведет к росту коррупции в Пенитенциарной службе.

Для справки. Дискреционные полномочия являются совокупностью прав и обязанностей органа государственной власти, должностных лиц, предоставляющих возможность органу государственной власти или должностному лицу по своему усмотрению определить вид и содержание принимаемого решения, либо предоставляющие возможность выбора по своему усмотрению одного из нескольких решений.

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