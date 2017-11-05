В мае 2019 года пройдут выборы в Европейский парламент. И несмотря на то, что впереди еще полтора года, уже сейчас начинается выдвижение кандидатов в депутаты. Одним из них стал гражданин Чехии, член Чешской социал-демократической партии (одной из основных в этой стране) азербайджанский активист Замиг Мамедли.

В беседе с haqqin.az сам Замиг Мамедли отметил, что с первого дня пребывания в Чехии (а живет он там уже больше 10 лет) интересовался политикой. После получения гражданства вступил в Чешскую социал-демократическую партии, был секретарем по международным вопросам молодежного крыла ЧСДП. «И я действительно буду выдвигаться в депутаты ЕП на выборах 2019 года», - заявил Замиг Мамедли.

- Были ли прецеденты, когда в Европейский парламент избирались уроженцы Азербайджана?

- До сих пор таких случаев не было. К сожалению, проживающие в Европе азербайджанцы, являющиеся гражданами европейских государств, не сильно интересуются политикой. Возможно, мое выдвижение в Европарламент побудит и других азербайджанцев активнее участвовать в политической жизни Европы.

- Вы себя больше позиционируете как гражданин Чехии, или как бывший гражданин Азербайджана?

- Это неразрывные понятия. Я – азербайджанец, но и гражданин Чехии. Живу в этой стране, с уважением отношусь к законам. Можно сказать, что я «азеричех» (смеется).

- А кто входит в ваш электорат?

- Безусловно, что граждане Чехии турецкого и азербайджанского происхождения. Кроме того, мою кандидатуру поддержат избиратели, голосующие за Чешскую социал-демократическую партию.

- Какие проблемы есть у Чехии, о которых вы собираетесь говорить в Европарламенте?

- Интеграция Чехии в европейские структуры носит формальный характер. И в этой стране сильны позиции евроскептиков, выступающие против Европейского Союза. Я убежден, что интересы Чехии в Европейском парламенте отстаиваются не на должном уровне, и я подниму эту проблему. Кроме того, есть двойные стандарты, которые применяются, например, к чешской сельскохозяйственной продукции со стороны Запада. Существуют проблемы, связанные с миграцией, этническими меньшинствами и многое другое.

- В европейских структурах, в том числе и в ЕП, периодически проходят различные антиазербайджанские акции. Своей резкой антиазербайджанской позицией известен чешский депутат ЕП Яромир Штетина…

- Вы упомянули про Яромира Штетину. Он избран в Европейский парламент от Чехии, но открыто работает на армянское лобби и не скрывает этого. Бывал он и в Армении, и в оккупированном Карабахе. Штетина выступает и с антитурецких позиций. Так что если есть такие люди, как Штетина, то мое попадание в Европарламент будет весьма полезным с точки зрения противостояния подобным нечистоплотным депутатам.

В будущем Яромир Штетина будет моим соперником на выборах, и за ним стоят серьезные силы. Но, надеюсь, что при поддержке азербайджанской и турецкой диаспор, а также своей партии, мне удастся избраться в Европарламент.