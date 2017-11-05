По Вене ходил бомж со взрывчаткой

Австрийские правоохранители задержали в Вене бездомного мужчину из Германии, у которого обнаружили 400 граммов тротила, пишет издание Kronen Zeitung.

Сообщается, что 54-летний мужчина поделился информацией об имеющейся у него взрывчатке с продавщицей магазина одной из местных бензоколонок. Женщина сообщила об этом полиции, после чего многочисленные правоохранители и специально обученные собаки выдвинулись на поиски бездомного. Мужчина был задержан.

Как рассказал представитель полиции, экспертиза показала, что задержанный носил с собой взрывчатое вещество тринитротолуол. Помимо этого, у бездомного обнаружили нож и боеприпасы.

Мужчина показал, что нашел тротил на учебном полигоне в Словакии. Полиция сообщила, что не усматривает в инциденте признаков террористической деятельности. В итоге задержанного отпустили на свободу, однако ему все еще грозит быть обвиненным в нарушением законов соответственно о военном имуществе и о взрывчатых веществах. Выяснилось, что мужчина уехал из Германии около девяти лет назад и с тех пор путешествует по Европе на велосипеде.