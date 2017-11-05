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На каком языке Кямран Агаев обругал арбитра? Опять позорное удаление; видео

Автор: Отдел спорта 

Голкипер сборной Азербайджана Кямран Агаев вновь «учудил».

В матче 13-го тура чемпионата Чехии он, играя за свою команду «Млада Болеслав», был удален на 75-й минуте за вторую желтую карточку.

«Млада Болеслав» играла на выезде с «Баником». За пару минут до удаления Агаев получил первую желтую карточку - за возмущение решением арбитра. А затем был предупрежден и удален за затяжку времени.

Видео этих эпизодов можно посмотреть здесь.

Уходя, вратарь успел еще  «пообщаться» с футболистами «Баника», которые требовали, чтобы он поскорее покинул поле.

В итоге «Млада Болеслав» победила со счетом 1:0, но поведение Кямрана Агаева вызвало общее недовольство.

«Это была ужасная ошибка, и мы разберемся с этим внутри команды, - заявил главный тренер «Млады» Душан Угрин. – Кямран Агаев был неправ».

Крайне зол был и капитан Лукаш Магера.

«Первую желтую карточку он получил за оскорбление арбитра, - говорит футболист. – Я не знаю, что наш вратарь сказал судье, ведь он не говорит по-английски. Может, он сказал что-то на азербайджанском… Но и после этого он не успокоился и через две минуты вновь совершил глупость».

Напомним, что такие «чудачества» Кямран Агаев устраивал и во время своих выступлений за португальскую «Боавишту». Его удаление в одном из матчей чемпионата Португалии, по сути, поставило крест на карьере спортсмена в этой стране.

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На каком языке Кямран Агаев обругал арбитра? Опять позорное удаление; видео
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