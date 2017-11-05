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Трамп обвинил Иран в пуске ракеты в сторону Саудовской Аравии

 

Президент США Дональд Трамп заявил в субботу, что считает Иран виновным в пуске ракеты из Йемена в сторону Саудовской Аравии.

"На мой взгляд, Иран осуществил выпад в адрес Саудовской Аравии. Вы знаете об этом, верно? Вы видели, что была запущена ракета. А наши системы ее сбили", — сказал он журналистам на борту самолета по пути в Токио.

Ранее в субботу стало известно, что силы ПВО Саудовской Аравии уничтожили баллистическую ракету на северо-востоке Эр-Рияда. По данным СМИ, ее запустили повстанцы-хуситы с территории Йемена.

Военно-политический конфликт в Йемене продолжается с 2014 года. Попытки ООН организовать мирный процесс не увенчались успехом.

В конфликте с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла" и лояльная экс-президенту Али Абдалле Салеху часть армии, а с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади.

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