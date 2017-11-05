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В США игнорируют нового посла России

 

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что все его запросы в Конгресс на встречу с американскими законотворцами закончились отказом. ,

«Я очень рад за посла США в России Джона Хантсмана, которого тепло встретили наши парламентарии. Может быть, движение с той стороны сможет сдвинуть ситуацию с мертвой точки», — сказал дипломат.

12 октября Антонов возложил ответственность за ухудшение отношений между Москвой и Вашингтоном на США. В частности, по его словам, сорванные триколоры со зданий российской дипсобственности Сан-Франциско и в Вашингтоне являются «крайне недружественными шагами».

Антонов, ранее работавший замглавы МИД России, занял должность посла после того, как свою миссию завершил Сергей Кисляк.

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