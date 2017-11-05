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В Словакии лидер крайне правых проиграл выборы

 

Лидер крайне правой партии "Котлеба — Народная партия Наша Словакия" (НПНС) Мариан Котлеба потерял пост руководителя Банска-Бистрицкого края в ходе выборов в краевые органы самоуправления, которые состоялись в субботу, это явствует из данных пресс-службы республиканского статуправления, полученных после подсчета 99,99% голосов избирателей.

Котлеба набрал лишь 24% голосов, а его конкурент Ян Лунтер, объединенный кандидат левых и правых партий, получил в два раза больше – 48,5% и стал гетманом (руководителем) края. В канун выборов президент республики Андрей Киска назвал одной из главных задач, стоящих перед избирателями на этих выборах, – "поражение экстремистских сил, современных фашистов", имея в виду именно Котлебу и его партию.

"Друзья, мы победили!" — приветствовал своих соратников Лунтер после того, как стал недосягаем для лидера крайне правых. По его словам, важную роль в данном итоге голосования сыграла активность избирателей. Явка на участки в Банска-Бистрицком крае составила более 50%.

"На выборы приехали наши соотечественники из Копенгагена, из Лондона, приехали молодые люди, которые хотят вернуться на родину теперь, после того, как на здании органов краевого самоуправлении вновь будет развиваться флаг Евросоюза", — заявил Лунтер, выступление которого транслировал интернет-телеканал Tablet.

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