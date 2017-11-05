При организации Службы Государственной Безопасности и поддержке Центра Гейдара Алиева и Федерации велоспорта Азербайджана в Баку состоялся велопробег под девизом «Флаг – источник нашей гордости».
В мероприятии, посвященном Дню азербайджанского флага, приняли начальник Службы Государственной Безопасности, генерал-лейтенант Мадат Гулиев, директор Центра Гейдара Алиева Анар Алекперов и др. Участниками велопробега стали сотни велосипедистов.
Велопробег стартовал от административного здания Службы Государственной Безопасности и завершился перед Дворцом Гейдара Алиева. Общая протяженность маршрута составила 12 километров.
В завершении велопробега его участники почтили памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву и возложили венок к его памятнику.