Дональд Трамп в Азии. Визит продлится до 14 ноября, и это будет самая продолжительная поездка президента США за последние 25 лет. Что неудивительно, поскольку ставки для Америки в этом визите необычайно высоки.

И не столько потому, что поездка американского президента совпадает с юбилеем – 50 лет образования АСЕАН и 40 лет отношениям США с этим объединением. Главное, что ждут от этого визита в регионе – в Японии, Южной Корее, во Вьетнаме, на Филиппинах, а также в странах, которые Дональд Трамп и его супруга в этот раз не посетят – так это ответа всего на один вопрос. А именн - сохранит ли Америка свое присутствие в Юго-Восточной Азии? Или же им предстоит противостоять Китаю - посещение которого с государственным визитом также входит в программу турне президента США - самостоятельно?

Турне Дональда Трампа станет его второй по счету - и самой продолжительной, 12 дней - зарубежной поездкой после вступления в должность. Ее перспективы, связанные с Демократической партией, американские эксперты уже оценивают скептически. В чем их, по странному совпадению, поддерживают и российские «специалисты». «От этой поездки не следует ждать многого. Подготовка к ней началась достаточно поздно, а экспертов по региону в президентской команде практически нет», - считает, в частности, старший научный сотрудник американского Фонда Карнеги Джеймс Шофф.

Что интересно, большинство экспертов напрочь игнорируют два обстоятельства. Аналогичные прогнозы выдавались ими и накануне встречи Трампа с Си Цзиньпином, и перед поездкой американского президента на Ближний Восток. Каждый раз кассандры от аналитики попадали пальцем в небо, «некомпетентный в международных делах» хозяин Белого Дома демонстрировал высший класс дипломатической игры, но, похоже, пересматривать свои взгляды эксперты не собираются. Что ж, тем неожиданней для них станут конечные результаты нынешнего турне.

Главная причина настороженного отношения к Трампу в регионе заключается в его решительном отказе от проекта Транс-Тихоокеанского партнерства, с которым администрация его предшественника носилась, как курица с яйцом - like a hen with one chick. Что было ошибочно воспринято как намерение нового президента свернуть американское присутствие в Юго-Восточной Азии, отказаться от роли основного экономического партнера региона и производителя безопасности. Оставив таким образом своих как традиционных союзников – Японию, Южную Корею, Сингапур, так и новых партнеров – тот же Вьетнам – наедине с Пекином и его мега-проектами «Один пояс – один путь» и RCEP, торгового пакта 16-ти стран Восточной и Юго-Восточной Азии.

Чего у Трампа, разумеется, и в мыслях не было. Поскольку, во-первых, одной из главных внешнеполитических задач для себя и своей администрации он считает «сдерживание Китая», и без опоры на Индию и государства Юго-Восточной Азии сделать это невозможно. А, во-вторых, американские инвестиции в регион исчисляются огромными суммами – к примеру, только в Сингапур бизнесмены США вложили более 70-ти миллиардов долларов, а в самом этом городе государстве сейчас работают около 4200 филиалов американских компаний.

Так что неприятие Трампом проекта Транс-Тихоокеанского партнерства (ТТП) связано отнюдь не с тем, что он недооценивает стратегическую значимость для США этой части мира. Все прозаичнее – его, как и многих бизнесменов и политиков в Америке, совершенно не устраивает ситуация, при которой американские рынки оказываются слишком, по их мнению, открыты для товаров из Азии. А рабочие места из США перемещаются сначала в Южную Корею, Сингапур, Китай и Малайзию, а оттуда - во Вьетнам, Таиланд и Лаос.

И если провозглашенное Трампом возвращение рабочих мест в Америку выглядит достаточно фантастической задачей, то вот новый виток экспансии американских капиталов и технологий в Азию – вполне решаемо. Без всякого ТТП, на основе двухсторонних договоренностей. То есть, теми же методами, которые эффективно применяет в ряде регионов мира (например, в Африке и Центральной Азии) Пекин.

Нет оснований сомневаться в том, что подобная линия поведения Трампа окажется в данном случае успешной. Абсолютное большинство государств в Юго-Восточной Азии (не забываем добавлять к ним Индию, которая активно поддерживает провозглашенный Вашингтоном курс на создание «открытого и свободного Индо-Тихоокеанского региона», причем «свободного» в данном случае означает «без китайского влияния») выступают за сохранение здесь лидерской роли США как в экономических вопросах, так и в вопросах безопасности.

«США должны поддерживать свое присутствие там, где это необходимо. А формирующийся геостратегический ландшафт Азиатско-Тихоокеанского региона зависит не только от его внутренней динамики, но и от намерений и действий Америки», - эту позицию премьер-министра Сингапура Ли Сяньлуна, высказанную им недавно в ходе визита в США, разделяют не только политики, но и общественность Индии, Японии, Южной Кореи, во Вьетнаме, на Филиппинах и много где еще в Азии.

Поэтому Трампу даже не нужно прилагать особых усилий – достаточно продемонстрировать серьезность намерений в отношении дальнейшего развития экономических и военных связей с государствами региона – как он встретит полное взаимопонимание. Ставки для США и администрации Белого дома в Азии сейчас запредельные, но шансы на успех огромны. Поскольку как бы настороженно не относились сейчас в регионе к Трампу – к Пекину относятся с гораздо большим опасением, если не сказать больше.