Испанский суд арестовал восьмерых из девяти бывших министров правительства Каталонии. Среди них - второго человека в каталонском руководстве (Женералитете) Ориола Жункераса. Всем им предъявлены обвинения в подстрекательстве к бунту и заговоре. На свободе остался лишь один, бывший советник по делам предпринимательства Санти Виле, который добровольно ушёл в отставку еще до провозглашения независимости Каталонии 27 октября. Суд разрешил ему остаться на свободе под залог в 50 тысяч евро.

Одновременно суд Испании выдал международный ордер на арест бывшего главы Каталонии Карлеса Пучдемона и других бывших членов Женералитета, которые сейчас находятся в Бельгии. Выполнение ордера Испании в отношении ареста и выдачи Пучдемона по закону обязательно для исполнения всеми государствами-членами ЕС.

Пучдемон уже не демон

Что означают эти аресты? На первый взгляд, каталонский бунт закончился, а сама независимая Каталония, которая так напугала Европу, стала неким призраком. Но не будем спешить с выводами.

Еще две недели назад казалось, что каталонцы будут жестко отстаивать свою мечту о независимой от Испании республике, и Мадриду, если он вознамерится навести порядок на непокорной территории, придется подавлять бунтовщиков силой. Мировые телеканалы показывали, как каталонцы радовались провозглашению независимости, как с крыш местных министерств срывали испанские флаги и на их место водружали каталонские. И эту эйфорию, казалось, не могло поколебать даже то, что туристы в массовом порядке покидали благословенную Барселону и уютные живописные городки на всем северо-восточном побережье страны, что из "независимой" республики бежали в другие регионы страны крупнейшие банки и промышленные компании. Любому здравомыслящему человеку должно было быть понятно, что Каталонии грозят многомиллионные убытки, которые рано или поздно приведут ее к банкротству. Но в то время казалось, что здравый смысл на каталонской земле отсутствовал.

И тут почти в одночасье, как в песочных часах, все перевернулось. 28 октября, на следующий же день после провозглашения независимости, на улицы Барселоны вышли около полутора миллиона человек, которые заявили о том, что они хотят жить в единой Испании. И это была не менее живая и ликующая демонстрация того, что далеко не все каталонцы поддерживают идеи сепаратизма.

Где же были 2.8 миллиона человек, 90 процентов населения региона, которые, по словам местных лидеров, выступили на октябрьском референдуме за независимость? Цифры о числе сторонников и противников "свободы" явно перестали совпадать. Более или менее ясную картину давали лишь данные социологических опросов по поводу участия людей в предстоящих в декабре новых выборах в Каталонии. Политические партии, выступающие против независимости Каталонии, с небольшим отрывом победят на выборах в парламент, следует, например, из данных опроса компании Sigma Dos, который заказала газета El Mundo. Опрос, в котором участвовали 1 тыс. человек, показал, что юнионистские партии получат 43,4% голосов, а сторонники независимости - 42,5% голосов.

То есть примерно пополам. Но это никак не 90 процентов населения Каталонии, которые якобы выступили за независимость.

А на следующий день после массового митинга сторонников единства бывший каталонский лидер Карлес Пучдемон, объявленный Мадридом вне закона, отправился в Брюссель, в столицу Бельгии и всей ЕС. На самом деле он бросил своих сторонников и элементарно бежал, взяв арендованный для него самолет на одном из небольших частных аэропортов Каталонии. Бежал, чтобы избежать ареста и неминуемого длительного тюремного срока.

Грязные игры политиканов

По человечески его можно понять - кому хочется провести за решеткой всю оставшуюся жизнь (по тяжелым статьям обвинения Пучдемону грозит до 30 лет за решеткой). Но как политический лидер он себя полностью дискредитировал. Все увидели, что журналист Пучдемон, пусть даже неплохой оратор, знающий пять европейских языков совсем не Лех Валенса и не Нельсон Мандела, а, скорее всего обычный демагог.

И отсюда первый, лежащий на поверхности, вывод из каталонских событий. "Массовая тяга" к независимости не обязательно опирается на поддержку большинства жителей того или иного региона и далеко не всегда строится на фундаменте справедливых упреков к федеральным властям. Этот процесс, как показал каталонский конфликт, подогревается нечистоплотными политиканами, которых обуревает честолюбие и которые преследуют свои властные амбиции. И в результате - такая, далеко не самая последняя в Европе, страна, как Испания, красивая и жизнелюбивая, привлекающая миллионы людей со всех концов света, превращается из-за этого политиканства черт знает во что.

Испанская газета ElPais считает, что за начальными победами сепаратистов стоял страх людей, что их начнут считать отверженными. И в этих условиях происходит некое зомбирование публики. Испанское издание полагает, что такой же эффект мы наблюдали и во время британского голосования по выходу из ЕС (так называемый "брекзит"), и во время последних президентских выборов в США, которые привели к власти Трампа.

У Брюсселя свои сепаратисты…

Но теперь о том, что дальше может ожидать каталонских сепаратистов - тех, кто еще не арестован, а защищает свои права за пределами страны.

Теоретически Брюссель должен защищать права всех граждан ЕС. И хотя идея независимости Каталонии не вызвала симпатий ни у одного из зарубежных правительств (о своей поддержке заявило лишь очень умное руководство Южной Осетии, странно, что не слышно гласа солидарности из Нагорного Карабаха!), беглецы понадеялись на романтическую привязанность Бельгии к европейскому проекту и его либеральным ценностям. И, действительно, поначалу госсекретарь Бельгии по миграционной политике и вопросам предоставления убежища Тео Франкен поспешил поддержать Пучдемона, написав в своем Twitter, что президент Каталонии может рассчитывать на политическое убежище в стране, как и любой гражданин региона.

Но своего госсекретаря быстро пресек премьер-министр Бельгии Шарль Мишель, который заявил, что предоставление убежища Пучдемону «абсолютно не входит в повестку дня», посоветовав Франкену «не подливать масла в огонь».

Брюссель оказался в трудном положении. И, вполне возможно, что, выбирая между "либеральным романтизмом" и нежеланием портить отношения с Мадридом, он выберет последнее и Пучдемон будет экстрадирован в Испанию. "Горестная жизнь плута", как, если помните, называлась книга из известного фильма Данелии "Осенний марафон".

Но присутствие Пучдемона не может не стать причиной внутренних разногласий между Брюсселем и двумя другими ее областями - Фландрией и Валлонией. И, если говорящий по-французски бельгийский премьер холодно относится к Пучдемону, то фламандские лидеры встретили его с определенной симпатией. В Бельгии, как известно, свои проблемы с сепаратизмом. Трения между основными общинами начались сразу же после обретения независимости страны. Многие из иностранцев, которые продолжительное время находятся в этой стране, не могут не заметить, что свою неприязнь друг к другу жители разных областей демонстрируют довольно открыто. Например, народ Фландрии не говорит по-французски, а народ Валлонии – по-фламандски. Стирается это противоречие, может быть, только в Брюсселе – в столице, населенной представителями двух народов, которые одинаково пользуются двумя языками.

Так скажите мне, кто в правительстве Бельгии с ее проблемами сепаратизма будет поддерживать каталонских авантюристов?

Срочно требуется прививка от популизма

Но, даже если Пучдемон провалил свою собственную игру, это не означает, что каталонский кризис скоро рассосется. Испанский опыт в борьбе с фашистской диктатурой привил этой стране определенную дозу иммунитета к дешевому популизму и ксенофобии. Не случайно Мадрид так жестко ответил на каталонский эксперимент с независимостью. Однако во многих других крупных европейских странах - Франции, Великобритании, Нидерландах - волна этого популизма в последнее время оказала заметное влияние на выборы. Как пишет американская The Washington Post, "каталонский кризис провоцирует в самых разных европейских уголках оживление крайне правого национализма, следствием которого может быть нарастание хаоса".

В свою очередь британская The Financial Times отмечает, что "ЕС политически и интеллектуально оказался не готов к кризису в Испании. Европейский проект основывался на том, что ЕС является "небесами обетованными" для либеральных ценностей. И предполагалось, что когда та или иная страна вступает в этот клуб, она оставляет за дверью конфликты, внутренние или международные". Однако, как мы видим, что ничего подобного, увы, не происходит, каждый член ЕС остается со своими бедами и пороками. И каталонский кризис даже после разгона местного правительства и ареста его министров может вызвать виток насилия между центральным правительством Испании и сепаратистскими силами в Каталонии. А это поставит под вопрос статус самой Испании как одной из тех стран, которая в большей степени, чем другие, была облагодетельствована европейским проектом.

Одним словом, Каталония становится проблемой уже не только для Мадрида, но и Брюсселя. Европа, как говорят в Америке, входит в uncharted waters – в не нанесенные на карту моря. И куда вынесет когда-то в спешке построенный общеевропейский корабль - сядет ли он на мель, потонет ли, или продолжит плавание -не знает еще никто.