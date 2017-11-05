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В США избили сенатора

 

На бывшего кандидата в президенты США, сенатора Рэнда Пола совершено нападение в его доме в Боулинг Грин (штат Кентукки). Об этом сообщает местный телеканал WBKO со ссылкой на городскую полицию.

Сообщается, что 59-летний Рене Бушер проник в дом сенатора в пятницу днем и напал на Пола. В результате 54-летний политик получил легкие травмы, госпитализация не потребовалась, передает Лента.ру.

Преступник был задержан, ему предъявили обвинения в нанесении телесных повреждений малой тяжести. К расследованию подключилось ФБР, чтобы выяснить, были ли у напавшего политические мотивы.

Республиканец Рэнд Пол являлся конкурентом однопартийца Дональда Трампа в президентской кампании 2016 года. Он отказался от гонки из-за низкого рейтинга — по опросам социологов, на праймериз он мог рассчитывать на поддержку двух процентов голосов.

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