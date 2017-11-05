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Трамп – самый непопулярный президент США

 

Рейтинг популярности Дональда Трампа по итогам девяти месяцев на посту президента стал самым низким среди всех глав США за последние 70 лет. Об этом свидетельствует опрос, проведенный газетой The Washington Post и телеканалом ABС.

Работу Трампа поддерживают меньше 4 из 10 американцев — 37%. В свою очередь не согласны с его политикой 59% респондентов. Почти две трети респондентов заявили, что Трамп за время пребывания на посту не сделал ничего.

Предшественников Трампа в аналогичный период президентства поддерживали от 51% (Джимми Картер) до 89% (Джордж Буш-младший) граждан США.

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