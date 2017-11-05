На днях глава Центробанка Азербайджана Эльман Рустамов выступил с заявлением, в котором рассказал о судьбе маната, спрогнозировав его рост. Это высказывание вызвало ожидаемую озабоченность у населения. Люди привыкли, что прогнозы господина Рустамова часто сбываются с точностью до наоборот.

Каковы же нынешние тенденции на валютном рынке? Население скупает валюту или продает? К примеру, в соседней Украине жители страны с начала года продали больше 2 млрд. долларов. Видимо, люди распродавали ранее скупленные доллары. Что происходит в Азербайджане?

В беседе с haqqin.az банковский эксперт Акрам Гасанов отметил, что курс любой валюты – вопрос не только экономический, но и психологический. «Что мы видим в том числе на примере мировой резервной валюты – доллара. Так, все бурно обсуждают кандидатуру на пост главы ФРС, поскольку именно от его личности, предпочтений и опыта во многом будет зависеть политика денежных властей США».

По словам эксперта, у нас тоже личность Эльмана Рустамова влияет на курс маната. «До девальвации маната Рустамов был непререкаемым авторитетом в стране. Даже для оппозиции, что, впрочем не удивительно: ведь для Запада главы центробанков своего рода агенты влияния, а потому их там никогда не критикуют. Но после девальвации авторитет Рустамова резко упал. В течение одного 2015 года он дважды обманул народ: обещал, что никакой девальвации не будет, но она произошла, притом резко. А в 2016 году за несколько дней до банкротства «Банк Стандард» Рустамов публично обещал, что банк будет спасен. Короче, у народа вполне обоснованно создалось мнение, что Рустамову доверять нельзя, и все прогнозы сбываются с точностью до наоборот».

Как отмечает собеседник, тем не менее, разумеется, нельзя думать, что Эльман Рустамов все время говорит неправду. «Как говорил Разумихин из «Преступления и наказания» Достоевского: «Довремся же наконец и до правды». Вот и в случае с Рустамовым не следует сбрасывать со счетов этот феномен. В целом валютный рынок у нас действительно стабилизировался. Тому есть ряд причин. Внешняя причина: стабилизация и даже некоторый рост цен на нефть. Следовательно, наши валютные доходы и резервы, пусть и немного, но растут.

Внутренняя причина: сокращение денежной базы. На 1 октября она составила 8,6712 млрд. манатов. Или примерно 5,1007 млрд. долларов. А вот в начале 2015 года (до девальвации) денежная база составляла 11.5419 млрд. манатов. Или примерно 14,7973 млрд. долларов. Разница почти в два раза. То есть Центробанк просто сжал денежную массу (в том числе сократив кредитование банков), чтобы не допустить дальнейшей девальвации и инфляции. Более того, даже имеющая денежная масса стерилизуется Центробанком посредством депозитных аукцинов, где он привлекает манатные средства банков под достаточно высокую процентную ставку (10-14%).

Банкам, разумеется, выгоднее вкладывать свободные средства в Центробанк и получать гарантированный приличный доход, чем рисковать и кредитовать реальную экономику. То есть деньги крутятся в самой банковской системе и не доходят до реальной экономики. В этом смысле жесткая монетарная политика Центробанка действительно остановила девальвацию и кратковременно может даже еще больше укрепить манат. Но за счет обескровливания экономики».

Акрам Гасанов приводит пример: «Скажем, человек, потеряв даже 20% крови, может умереть. А наша экономика потеряла почти половину денежной массы. Известно, что деньги – кровь экономики. Не случайно сегодня мы наблюдаем закрытие бизнесов, уход с рынка ряда иностранный компаний и т.п. Все это в том числе результат жесткой денежной политики Центробанка. Рустамов любой ценой пытается удержать курс маната. И это действительно ведет к тому, что людям приходится обменивать накопленные доллары на манаты. Ведь манатов не хватает, вот и приходится их покупать.

Возможно, последнее заявление главы Центробанка направлено на усиление этой тенденции. Ведь ближе к концу года объективно потребность в долларе увеличится: компаниям и банкам надо будет оплачивать долги. В том числе бюджету. А потому Рустамов решил на всякий случай подстегнуть желающих продать доллары: мол, и заработаете заодно. Но однозначно надо понимать, что текущая политика Центробанка не может носить долгосрочный характер. Ведь экономике нужны деньги, а значит рост денежной базы неизбежен.

С другой стороны, еще неизвестно как поведут себя цены на нефть. Если упадут, манат вновь будет под угрозой. Кроме того, многое будет зависеть и от политики нового главы ФРС. Наверняка, с его приходом курс доллара будет расти во всем мире», - подчеркнул собеседник.