Федерация баскетбола Армении отправила ответное письмо в Европейскую федерацию баскетбола (FIBA Europe) в связи с протестом Азербайджана по поводу выступления команды под названием «Арцах» в чемпионате Армении и проведения домашних игр в Ханкенди (Степанакерт).

Поняв, что FIBA Europe может запретить клубу, представляющему оккупированные территории Азербайджана, выступать в чемпионате, армяне на скорую руку придумали байку о том, что это вовсе не чемпионат Армении, а… международный турнир.

«Это не чемпионат Армении. Да, это выглядит как чемпионат Армении, но на самом деле это независимая клубная лига (?! – Ред.), в которой участвуют команды не только из Армении, но и «Арцаха» (кавычки наши – Ред.), - говорит вице-президент Федерации баскетбола Армении Ара Погосян. - Каждая страна, у которой есть амбиции в баскетболе, должна иметь подобную лигу. Не скажу, что клубы были готовы к такой лиге уже сейчас, мы в определенной мере форсировали ее создание, но у нас есть огромное желание и энтузиазм. Также мы проводим чемпионат Армении среди команд U-16 c 12-ю клубами. У нас там также есть команда из «Арцаха».

«Азербайджанцы направили письмо турецкому президенту FIBA Europe. Они потребовали наказания Федерации Армении, которая отправила ответное письмо, в котором говорилось, что регулярный чемпионат Лига А - это международный турнир, в котором могут участвовать команды из разных стран», - подхватил лживую эстафету вице-президента руководитель баскетбольного клуба сепаратистов Арег Ватян.

Понятно, что Погосян и Ватян лгут. Сказки про «независимую лигу» и «международный турнир» придуманы сейчас. Не удивимся, если в Армении по-быстрому перепишут регламент чемпионата и назовут его «независимой лигой». Не исключено, что армянская Федерация попросит некоторые местные СМИ отредактировать задним числом новости о матчах чемпионата и внести туда словечки, демонстрирующие его «международность». Всего можно ожидать!

Заметьте, кстати, что Погосян проговорился о юношеской команде из Нагорного Карабаха, также выступающей в чемпионате Армении. Тут армяне даже не утруждают себя россказнями о «международном» статусе соревнования.

Но и это не главное. Очередная армянская ложь, по сути, ничего не меняет. Даже если это «международный турнир», кто дал право сепаратистам, во-первых, участвовать в нем, а, во-вторых, проводить домашние матчи на территории Азербайджана?

Турнир, как бы его ни называли армяне, признан со стороны FIBA. О результатах его игр сообщает официальный сайт статистики Международной федерации баскетбола. Команда «Арцах» представляет Нагорный Карабах, который всеми международными организациями, в том числе, естественно, и FIBA, признается как территория Азербайджана. Поэтому команда из Ханкенди без разрешения Азербайджана не имеет права играть ни в каком турнире под эгидой FIBA. Наша Федерация (ABF), понятное дело, подобного разрешения не давала. То же самое касается и проведения игр в Ханкенди под флагом FIBA. Такие матчи там проводиться не должны! Организовывайте, если хотите, первенство водокачки и играйте в нем. Но в турнирах, признанных международными организациями, сепартистам делать нечего!

Первое протестное письмо в FIBA Europe Федерация баскетбола Азербайджана отправила с подачи haqqin.az на этой неделе. Как сообщили нам в Федерации, ответа пока не последовало. Оставлять это так нельзя ни в коем случае. ABF должна более настоятельно требовать оперативного вмешательства Международной и Европейской федераций. А если наша Федерация не справляется с решением данной проблемы, в дело обязательно должны вмешаться Национальный олимпийский комитет Азербайджана и Министерство молодежи и спорта.