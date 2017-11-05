Шотландский министр уволился из-за неподобающего поведения

Министр Шотландии по вопросам детства и раннего развития Мак Макдональд подал в отставку в связи с «неподобающим поведением», сообщает Deutsche Welle.

«Некоторые мои действия, совершенные в прошлом, были восприняты как неподобающие — в моменты, когда я считал свои действия просто забавными или пытался быть дружелюбным, другим мое поведение могло показаться неприятным и заставить задаться вопросом о моих намерениях», — сказано в письме Макдональда лидеру Шотландской национальной партии Николе Стерджену.

Он извинился перед теми, кого мог обидеть.

Пока неизвестно, о каких именно действиях политика идет речь в письме.

В шотландском правительстве подтвердили информацию о том, что Макдональд подал прошение об отставке.